Bedelli askerlik düzenlemsi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu Gündemine gelecek. Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili en çok araştırılan konular arsında ise bedelli askerlik 28 günlük zorunlu eğitim şarı var. Peki; 28 günlük zorunlu askerlik şarı kalktı mı? İşte; bedelli askerlik 28 gün şarı ile ilgili son açıklamalar...

BEDELLİ ASKERLİK 28 GÜN KALKTI MI?

Bedelli askerlik düzenlemesinin detayları belli oldu. Torba yasa ile TBMM gündemine gelecek düzenleme 23 Temmuz Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemeye göre bedelli askerlikten 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 25 yaşını dolduranlar ve 25 yaşından büyükler yararlanabilecek. Bedeli ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ancak düzenleme içerisinde 28 gün zorunlu askerlik yani askeri eğitim yer alıyor. 28 günlük zorunlu eğitim şartı hala düzenleme içerisinde yer alıyor ve kaldırılmadı. Düzenleme yasalaşana bir yasa teklifinde değişiklik yapılmazsa 28 gün eğitim şartı bedelli askerlik düzenlemesinin bir parçası olarak kalacak. İşte konuyla ilgili son açıklamalar...



BAHÇELİ: 28 GÜNLÜK TEORİK EĞİTİM DE NEDİR?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? " dedi.

"Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir"

Bedelli askerlik düzenlemesine de değinen Bahçeli, bedelli askerlik süresinin 28 gün olarak belirlendiğini hatırlattı.

Askeri ihtiyaçların gözetilip, dikkate alındığını, meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanların yığılmasının söz konusu olacağını ifade eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur. Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?"

Askerliğin teorik eğitiminin doğru bir değerlendirme olmadığını da aktaran Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakarlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir."

"TEKLİFTE DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste gazetecilerin "bedelli askerlik" düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Mehmet Muş, düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığının planlama yapacağını, bunun da tek bir parametreye göre değil Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) mevcut kapasitesi ve ihtiyacına göre belirleneceğini söyledi.

Teklifin 28 günlük temel eğitimi kapsadığını ve şu ana kadar teklifte bir değişikliğin yapılmasının söz konusu olmadığını anlatan Muş, "Bedelliden faydalanacak vatandaşlarımız 3 koşulu; yaş, bedel ve 28 günlük temel eğitimi yerine getirerek, askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Burada temel askeri eğitimle alakalı bir değişiklik şu an için söz konusu değildir." diye konuştu.

Mehmet Muş, bir gazetecinin, Burdur'da bir yığılma olduğunu, kişilerin ikamet ettiği yerlerde bedelli askerlik görevini yapıp yapamayacağı sorusuna ise bununla alakalı planlamanın Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Milli Savunma Bakanlığına bırakıldığı yanıtını verdi.

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