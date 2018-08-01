Bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'DE kabulünün ardından gençlerin gündeminde. Düzenlemede bedelin 15 bin TL olarak belirlenmesinin ardından bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananmak isteyenler 15 bin TL için bedelli askerlik kredisinin detaylarını araştırıyor. Bedelli askerlik kredisi ve bedelli askerlik kredi faizi ne kadar? Bedelli askerlik kredi taksitleri ne kadar? İşte cevabı...
BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ
12 ay vade:
Faiz oranı: Yüzde 1,67
Aylık: 1.419 TL
Toplam: 17 bin 16 lira
24 ay vade:
Faiz oranı: Yüzde 1,67
Aylık: 793 TL
Toplam: 19 Bin TL
36 ay vade:
Faiz oranı: Yüzde 1,67
Aylık: 589 TL
Toplam: 21 bin 204
48 ay vade:
Faiz oranı: Yüzde 1,67
Aylık: 489
Toplam: 23 bin 472 lira
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