Bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'DE kabulünün ardından gençlerin gündeminde. Düzenlemede bedelin 15 bin TL olarak belirlenmesinin ardından bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananmak isteyenler 15 bin TL için bedelli askerlik kredisinin detaylarını araştırıyor. Bedelli askerlik kredisi ve bedelli askerlik kredi faizi ne kadar? Bedelli askerlik kredi taksitleri ne kadar? İşte cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira

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