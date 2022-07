Kanun teklifinin ilk halinde, bu haktan yararlanabilmek için temmuz ayında 80 bin 63 liraya ulaşan ücretin yanı sıra her yıl için bir aylık asteğmen maaşı tutarında ek ödeme yapılması öngörüldü. Her 365 gün bir yıl olarak kabul edilecek, artık süre 1 gün bile olsa o da tam yıl olarak sayılacaktı.

Kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında bunun çok büyük külfet getireceği, bedelliden yararlanmak isteyenleri mağdur edeceği yönünde eleştiriler gelmesi üzerine önergeyle değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılmasaydı temmuz ayından itibaren her yıl için 13 bin 344 TL tutarında ilave ödeme yapacaklardı. Meclis’te yapılan değişiklik ile yurt içinden yapılan başvurular için gecikilen yıl yerine gecikilen her ay için ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Aylık ek ödeme tutarı da 3500 göstergeye bağlandı. Bu durumda, temmuz ayından bu yılın sonuna kadar başvuranlar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olarak geçen her ay için 1167 TL ek ödeme yapacaklar.