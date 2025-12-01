Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılır?

        Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılır?

        Silahatlına altınmak üzere bedelli askerlik başvurusu yapacak olan adaylar bedelli askerlik başvuru tarihlerini araştırıyor. Başvuru süreci; yoklamanın tamamlanmasını, bedelli tercihlerinin işaretlenmesini ve ücretin eksiksiz yatırılmasını kapsıyor. Peki Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 13:24 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. 2026 yılı için bedelli askerlik başvuruları, yılın son mesai günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu. Mevzuata göre yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumda olan kişilerin başvuru sonrası işlemlerini eksik bırakması veya ödemeyi zamanında yapmaması halinde bedelli hakları geçersiz sayılacak. İşte detaylar

        2

        SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

        2026 yılı için bedelli askerlik başvuruları, yılın son mesai günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru süreci; yoklamanın tamamlanmasını, bedelli tercihlerinin işaretlenmesini ve ücretin eksiksiz yatırılmasını kapsıyor. Yoklamasını yaptırmayan yükümlüler için "Askerliğe Elverişlidir" sağlık raporu zorunlu tutuluyor.

        Mevzuata göre yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumda olan kişilerin başvuru sonrası işlemlerini eksik bırakması veya ödemeyi zamanında yapmaması halinde bedelli hakları geçersiz sayılacak.

        3

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

        MSB açıklamasına göre bedelli askerlik ödemeleri şu kurumlara yapılabiliyor:

        Ziraat Bankası

        Ziraat Katılım Bankası

        Vakıfbank

        Vakıf Katılım Bankası

        Halkbank

        Emlak Katılım Bankası

        Defterdarlıklar / Mal Müdürlükleri

        Ödemesini gerçekleştiren adayların başvuru durumlarını mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bedelli askerlik başvurularını tamamlayan yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ve eğitim alacakları birlikler 2026 Ocak ayında açıklanacak. Duyurular e Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden yayımlanacak.

        2025 yılında başvuru yapan ve ücretini ödeyen adaylar, 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Kontenjanın aşılması halinde seçim kura ile yapılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret