Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılır?

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

2026 yılı için bedelli askerlik başvuruları, yılın son mesai günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru süreci; yoklamanın tamamlanmasını, bedelli tercihlerinin işaretlenmesini ve ücretin eksiksiz yatırılmasını kapsıyor. Yoklamasını yaptırmayan yükümlüler için "Askerliğe Elverişlidir" sağlık raporu zorunlu tutuluyor.

Mevzuata göre yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumda olan kişilerin başvuru sonrası işlemlerini eksik bırakması veya ödemeyi zamanında yapmaması halinde bedelli hakları geçersiz sayılacak.