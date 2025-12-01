Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılır?
Silahatlına altınmak üzere bedelli askerlik başvurusu yapacak olan adaylar bedelli askerlik başvuru tarihlerini araştırıyor. Başvuru süreci; yoklamanın tamamlanmasını, bedelli tercihlerinin işaretlenmesini ve ücretin eksiksiz yatırılmasını kapsıyor. Peki Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılır?
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. 2026 yılı için bedelli askerlik başvuruları, yılın son mesai günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu. Mevzuata göre yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumda olan kişilerin başvuru sonrası işlemlerini eksik bırakması veya ödemeyi zamanında yapmaması halinde bedelli hakları geçersiz sayılacak. İşte detaylar
SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK
2026 yılı için bedelli askerlik başvuruları, yılın son mesai günü olan 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru süreci; yoklamanın tamamlanmasını, bedelli tercihlerinin işaretlenmesini ve ücretin eksiksiz yatırılmasını kapsıyor. Yoklamasını yaptırmayan yükümlüler için "Askerliğe Elverişlidir" sağlık raporu zorunlu tutuluyor.
Mevzuata göre yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumda olan kişilerin başvuru sonrası işlemlerini eksik bırakması veya ödemeyi zamanında yapmaması halinde bedelli hakları geçersiz sayılacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
MSB açıklamasına göre bedelli askerlik ödemeleri şu kurumlara yapılabiliyor:
Ziraat Bankası
Ziraat Katılım Bankası
Vakıfbank
Vakıf Katılım Bankası
Halkbank
Emlak Katılım Bankası
Defterdarlıklar / Mal Müdürlükleri
Ödemesini gerçekleştiren adayların başvuru durumlarını mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik başvurularını tamamlayan yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ve eğitim alacakları birlikler 2026 Ocak ayında açıklanacak. Duyurular e Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden yayımlanacak.
2025 yılında başvuru yapan ve ücretini ödeyen adaylar, 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Kontenjanın aşılması halinde seçim kura ile yapılacak.