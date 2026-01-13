Bedelli askerlik yerleri belli oluyor. e-Devlet üzerinden erişime sunulacak olan bedelli askerlik yerleri, MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Bu bağlamda bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih yükümlüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...