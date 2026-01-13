Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Böylelikle 2026 yılına ait bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sevk tarihleri de açıklık kazanmış olacak. Peki, "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
Bedelli askerlik yerleri belli oluyor. e-Devlet üzerinden erişime sunulacak olan bedelli askerlik yerleri, MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Bu bağlamda bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih yükümlüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerinin 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacağını duyurdu.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet sistemi ya da askerlik şubelerinden kolaylıkla öğrenebilecek. e-Devlet sisteminden bakacak olan vatandaşların MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranına tıklamaları gerekiyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2025 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL oldu.
2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
05 Şubat 2026
05 Mart 2026
02 Nisan 2026
04 Haziran 2026
02 Temmuz 2026
06 Ağustos 2026
03 Eylül 2026
01 Ekim 2026
05 Kasım 2026
03 Aralık 2026