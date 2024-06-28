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        Bedeni kadavra olarak kullanıldı: Emekli astsubay öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi

        Bursa'da, vasiyeti dolayısıyla bağışlanan bedeni tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kadavra olarak kullanılan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, ölümünden 11 yıl sonra törenle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi. Saymaz'ın kızı Çiğdem Narlı, "Haberlerde, doktor adaylarının kadavra olmadığı için sıkıntı yaşadığını görmüş. Kadavra ihtiyacı olduğunu duymuş, 'Vefat edersem beni kadavra olarak bağışlayın.' diye ısrar etti. 11 yıl babamın hep yaşadığını düşündüm, bugün bir eksik tamamlanmış gibi oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:20
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        Denizli'de yaşayan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, zatürre teşhisiyle götürüldüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde 2013 yılında 67 yaşındayken vefat etti.

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        Vasiyeti üzerine yakınları, Saymaz'ın bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesine bağışladı.

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        Üniversitede yaklaşık 11 yıl tıp öğrencilerinin eğitimi için kullanılan Saymaz'ın bedeni, yine ailesinin talebi üzerine defnedilmek üzere kardeşi Ergin Saymaz (65), kızları Çiğdem Saymaz Narlı (56) ve Semra Kama'ya (58) törenle teslim edildi.

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        Çiğdem Saymaz Narlı, gazetecilere, babasının emekliye ayrılmadan önce Denizli'de askeri hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yaptığını söyledi.

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        Narlı, babasının bu kentte zatürre teşhisiyle yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördüğünü, daha sonra kendisini Bursa'ya getirdiklerini anlattı.

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        "VEFAT EDERSEM BEDENİMİ KADAVRA OLARAK BAĞIŞLAYIN DİYE VASİYET ETTİ"

        Narlı, şunları kaydetti:

        "Annem kabul etmeyeceği için bana, amcama söyledi. Haberlerde, doktor adaylarının kadavra olmadığı için sıkıntı yaşadığını görmüş. Kadavra ihtiyacı olduğunu duymuş, 'Vefat edersem beni kadavra olarak bağışlayın.' diye ısrar etti. Bağış yaparken bize 5 yıl dediler. Korona ve deprem döneminde kullanılmadığı söylendi. Geçen yıllarda telefonla aradım. Kadavra eksikliğinden dolayı daha uzun kalmış. 11 yıl babamın hep yaşadığını düşündüm, bugün bir eksik tamamlanmış gibi olacak."

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        "İNSANLIĞA HİZMET"

        BUÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir ise törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de 120 tıp fakültesi olmasına rağmen beden bağışı sayısının çok düşük olduğunu bildirdi.

        Saymaz'ın, binlerce tıp fakültesi öğrencisine en iyi eğitimi alabilmeleri için bedenini bağışlayarak büyük bir hizmette bulunduğunu vurgulayan Şendemir, "Uzunca süre insanlığa hizmet etmiş Fehmettin Saymaz'ı ve yakınlarını şükranla uğurlamak istiyoruz. Büyük bir borçtur, öğrencilerimiz buna saygıyla yaklaşıp alabilecekleri en büyük eğitim ve bilgiyi Fehmettin Saymaz'dan almışlardır." dedi.

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        Buradaki törenin ardından cenaze aracına konulan Saymaz'ın bedeni, yakınları tarafından defnedilmek üzere Balıkesir'in Ayvalık ilçesine götürüldü.

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        Kızının yaşadığı Ayvalık'a getirilen Saymaz, ilçe mezarlığında ailesi, yakınları, Büro Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi yönetici ve üyeleri, Ayvalık Adliyesi çalışanları, öğretmenler ve bölge halkının katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

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        Saymaz, ölümünden 11 yıl sonra toprağa verilmiş oldu.

        #emekli astsubay
        #kadavra
        #Bursa
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