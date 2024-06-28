Bedeni kadavra olarak kullanıldı: Emekli astsubay öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi

"VEFAT EDERSEM BEDENİMİ KADAVRA OLARAK BAĞIŞLAYIN DİYE VASİYET ETTİ"

Narlı, şunları kaydetti:

"Annem kabul etmeyeceği için bana, amcama söyledi. Haberlerde, doktor adaylarının kadavra olmadığı için sıkıntı yaşadığını görmüş. Kadavra ihtiyacı olduğunu duymuş, 'Vefat edersem beni kadavra olarak bağışlayın.' diye ısrar etti. Bağış yaparken bize 5 yıl dediler. Korona ve deprem döneminde kullanılmadığı söylendi. Geçen yıllarda telefonla aradım. Kadavra eksikliğinden dolayı daha uzun kalmış. 11 yıl babamın hep yaşadığını düşündüm, bugün bir eksik tamamlanmış gibi olacak."