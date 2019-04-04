Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Soğucak Mahallesi'nde yaşayan ve tenis eğitmenliği yapan Serap Sebahat Yılmaz (37),bedenini öldükten sonra tıp eğitiminde kadavra olarak kullanılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı.

GEREKLİ İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DHA'nın haberine göre; Serap Sebahat Yılmaz, uzun süredir aklında olan bedenini kadavra olarak bağışlama düşüncesini hayata geçirmek için İzmir'e geldi. Yaklaşık 5 yıldır bu düşüncenin kafasında olduğunu belirten Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek, bağış için gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Gönüllü tenis eğitmenliği yapan Yılmaz, "Maalesef Türkiye'de yılda 1-2 kadavra bağışı yapılıyor, bu sayı çok az. Tıp öğrencileri kadavraya dokunmadan mezun oluyorlar, ben de bu konuda bir yarar sağlamak istedim" dedi.

"TIP ÖĞRENCİLERİ MAKET ÜZERİNDE EĞİTİM ALIYORLAR"

Kadavra bağışının ertelediği bir plan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yaşamım boyunca hep bir şeylere faydalı olmaya çalıştım. Paylaşmayı, emek vermeyi çok sevdiğim için öldükten sonra da bir şeylere faydalı olmak istedim. Karar verdikten sonra gerisi daha basit ilerliyor. Araştırmalar yaptım, kurumlarla görüştüm, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde karar kıldım. Türkiye'de 80 milyondan fazla insan yaşamasına rağmen senede yılda 1 ya da 2 kadavra bağışı yapılıyor. Bu nedenle de Türkiye'de tıp öğrencileri kadavra üzerinde değil maket üzerinde eğitim alıyorlar. Bunun Türkiye'de ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Türkiye kadavraları çok yüksek bir bütçeyle ya yurt dışından ya da kimsesizlerden temin ediyor. Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da, tıp öğrencileri kadavraya dokunamadan mezun olup, bunun eksikliğini yaşıyorlar. Ben de tıp bilimi adına faydalı olabilmek için böyle bir bağış yaptım" diye konuştu.