Bedia Ceylan Güzelce bir sorgu odası hikayesini anlattığı üçüncü romanı Soyka’da “suç nedir, suçlu kim” soruları üzerine odaklanıyor ve sevmenin öğretilmediği insanların trajedisini kelimelere döküyor.

Kelimelerin çağrışımlarıyla bir sorgunun izini süren Başkomiser Demir, Soyka’ya verdiği her kelimenin karşılığı ile suçluya bir adım daha yaklaşır ama Soyka kelimesinin anlamında saklı olan gizli çözmek o kadar da kolay değildir…

Anadolu’da ve Balkanlar’da çok kullanılan “Soyka” kelimesinin bir lakap olmaktan çıkıp alınyazısına dönüşmesini izlediğimiz romanda Güzelce’nin kendine has üslubuyla gerçek hayatların gerçeküstü anlatımı var.

Babasının beylik tabancasıyla sevgilisi Salih'i ensesinden tek kurşunla öldüren Soyka, yüzünü arı sokan Başkomiser Demir tarafından tutuklanıyor. Genç kadının konuşmayacağını anlayan Demir, ona kelimeler veriyor ve kelimelerin onun için anlamlarını, çağrışımlarını, hikayelerini anlatmasını istiyor. Birlikte suç nedir, suçlu kimdir üzerine bir sorgulamaya giriyorlar.

Soyka öyle bir hayattan geliyor ki, “Salih'i öldüren silahı, tetiği, kurşunu nasıl ki tutuklayamıyorsan beni de tutuklayamazsın,” diyor.

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