Bedia Ener hayatını kaybetti

Oyuncu Bedia Ener'den acı haber geldi. Ener, 70 yaşında hayata veda etti.

Bedia Ener'in vefat haberini ise oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Ben melek oldum" notuyla duyurdu.

BEDİA ENER HAKKINDA

5 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J. K. Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

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Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

İkinci Bahar / Oyuncu - 2018

Üç Dahi / Oyuncu - 2017

Şark Dişçisi / Marta - 2016

Üç Nokta / Fatma Güllü - 2015

Kelebekler Özgürdür / Florence Baker - 2014

Tom, Dick ve Harry / Oyuncu - 2012

Fare Kapanı / Oyuncu

Mutfak Cadıları / Oyuncu

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Aşka Düşman (İsmet, TV Dizisi 2024)

Duy Beni (Şükran, TV Dizisi 2022)

Ada Masalı (Aliye, TV Dizisi 2021)

Kağıt Ev (Pınar, TV Dizisi 2021)

Alev Alev (İsmet, TV Dizisi 2021)

Menajerimi Ara (Bedia Ener, TV Dizisi 2020)

Çatı Katı Aşk (Saadet Yılmaz, TV Dizisi 2020)

Canevim (Hacı Anne, TV Dizisi 2019)

İyi Oyun (Adile, Sinema Filmi 2018)

Cenaze İşleri (Rukiye, Sinema Filmi 2017)

İsimsizler (Fatih in Annesi, TV Dizisi 2017)

Dostlar Mahallesi (Behiye Hala, TV Dizisi 2017)

Çifte Saadet (Hüsniye Almaz, TV Dizisi 2016)

Azazil 2: Büyü (Vahide, Sinema Filmi 2015)

Adana İşi (Cemile, Sinema Filmi 2015)

Yolculuk (Sinema Filmi 2014)

Asla Vazgeçme (Sinema Filmi 2014)

Kara Para Aşk (Fatma, TV Dizisi 2014)

Küçük Kıyamet (TV Dizisi 2013-2015)

Hızır Ekip (Ayşe, TV Dizisi 2013)

Sürgün İnek (Sariye, Sinema Filmi 2013)

Evlerden Biri (Hediye, TV Dizisi 2012)

Canım Benim (TV Dizisi 2012)

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi 2012)

Tövbeler Tövbesi (Remziye, TV Dizisi 2011)

Güzel Günler Göreceğiz (Figen'in Annesi, Sinema Filmi 2011)