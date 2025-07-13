Osimhen transferinde yeni gelişme: Galatasaray'dan yeni teklif!
Galatasaray ve Napoli arasındaki Victor Osimhen için yapılan transfer görüşmeleri geçen hafta durma noktasına gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından iki kulüp yeniden görüşmeye başladı. İşte Osimhen transferindeki son gelişmeler...
Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifini revize ederek görüşmelere yeniden başladı.
Sarı kırmızılılar, son olarak İtalyan ekibine 40 milyon euro nakit, kalan 35 milyon euroyu da 2 taksit halinde ödemeyi teklif etti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp arasında görüşmeler yeniden başladı. Haberde Galatasaray'ın Osimhen'i kesin olarak transfer etmek istediği belirtildi.
Napoli'in yapılan bu teklife sıcak baktığı ancak farklı ödeme koşulları ve banka teminatları konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi.
Galatasaray formasını 41 resmi maçta giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asist yapmıştı.