Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı: İşte ödenecek bonservis ve maaşı!

Beşiktaş, Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde transferin mali detaylarını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımı şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

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Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."