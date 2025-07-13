Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı: İşte ödenecek bonservis ve maaşı!
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlılar, Orkun Kökçü'yle 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncunun yıllık 5 milyon euro kazanacağını duyurdu. Oyuncunun bonservisi için Benfica'ya 25 milyon euro ödenecek
Beşiktaş, Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde transferin mali detaylarını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün paylaşımı şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,
2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,
2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."