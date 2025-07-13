Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fatih Karagümrük mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan Anderson Talisca, Sarı-Lacivertli ekibin kamp kadrosunda yer almayacak
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Fatih Karagümrük mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan Anderson Talisca, Sarı-Lacivertli ekibin kamp kadrosunda yer almayacak.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den de Anderson Talisca'nın sakatlığı hakkında açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulüp, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe yarın Portekiz kampına hareket edecek. Portekiz'de 4 hazırlık maçı oynayacak Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızından yararlanamayacak. Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan Fenerbahçe çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.
Fenerbahçe'nin hazırlık kampındaki maç programı şöyle:
17 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Portimonense
20 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Sunderland
23 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Al Ittihad
26 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Benfica