Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ve Balıkesir'in Manyas ilçesinde, İzmir'in Urla ile Aliağa ilçesindeki orman yangınları saatler süren mücadelenin ardından kontrol altına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, arazide toprağa saplanıp devrildi.
Araçta bulunan 4 personel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saplandığı yerden çıkarılamayan arazöz alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.
URLA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İzmir’in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN'DAN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de orman yangını çıktığını hatırlattı.
Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını bildirerek, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
ALİAĞA'DAKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Ömerli Mahallesi ile Çaltılıdere Mahallesi arasındaki Mersinlik mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Aliağa Belediyesi’ne ait su tankerleri ile iş makineleri bölgeye sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu’na kadar ulaştı. Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Çandarlı mevkiinden itibaren trafik akışını otoyola yönlendirdi.
Şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına yoğun şekilde devam eden ekipler, yangını 3 saat sonra tamamen kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği ve alevlerin tehdit ettiği yolun tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, karayolunun kenarına kadar ulaştı. Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç içerisindeki panik anları kameraya yansıdı.
BALIKESİR'İN MANYAS İLÇESİNDE DE YANGIN
Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi’nde çıkan anız, saman ve makilik alan yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Manyas, Susurluk, Gönen ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müşterek olarak müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, alanın ne kadarının zarar gördüğüne ilişkin inceleme başlatıldı.
YALOVA-BURSA SINIRI YANDI
Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Yalova merkeze bağlı Sugören köyü ile Bursanın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinin sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 36 personel ile müdahale edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
*Haberin görselleri AA, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.