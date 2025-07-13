Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, arazide toprağa saplanıp devrildi.

Araçta bulunan 4 personel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saplandığı yerden çıkarılamayan arazöz alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de orman yangını çıktığını hatırlattı.

Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını bildirerek, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

ALİAĞA'DAKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Ömerli Mahallesi ile Çaltılıdere Mahallesi arasındaki Mersinlik mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Aliağa Belediyesi’ne ait su tankerleri ile iş makineleri bölgeye sevk edildi.