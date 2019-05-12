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Bedirhan'ın katili suç makinesi çıktı! Bombayı hazırlayıp patlatmış!

İHA

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz yıl 10 aylık bebek, annesi ve bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK mensubu Rojevin kod adlı E.S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi

Bedirhan'ın katili kadın terörist

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbar doğrultusunda terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan olan ve Diyarbakır il merkezinde olduğu bildirilen Rojevin kod adlı E.S. isimli teröristin akrabasının evinde saklandığı öğrenildi. Harekete geçen güvenlik güçleri B.B.’yi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. B.B., yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre ardından yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK mensubu E.S., dün öğlen saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Terörist E.S.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ŞEHİT SERKAN DÖKMECİ'NİN DE KATİLİ

Teröristin, 31 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyü Varkevik tepe bölgesinde Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi olayında bombayı hazırlayıp patlatan, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Kadiköy köyü Kalana tepe üst bölgesine Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayında bombayı hazırlayıp patlatan kişi olduğu kaydedildi.

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