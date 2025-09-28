Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy bebeklerinin cinsiyetini açıkladı
Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Oyuncu çift, bir kızları olacaklarını duyurdu
10 yıl önce evlenen oyuncu çift; Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy hakkında boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurarak söylentilere noktayı koydu.
Takipçileriyle heyecanlarını paylaşan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, son paylaşımda bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeye gittiklerini açıkladı.
Ardından düzenledikleri sade kutlamada mutluluk gözyaşlarını tutamayan çift, kız bebekleri olacağını duyurdu.Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Oyuncu çift, bir kızları olacaklarını duyurdu.
Fotoğraflar: Instagram