Begüm Öner’den yeni yıl paylaşımı
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte yeni yıla sayılı saatler kala yaptığı paylaşımla dikkat çekti
Giriş: 31.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 31.12.2025 - 21:43
10 yıl önce meslektaşı Ceyhun Fersoy ile evlenen ve ilk kız çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Begüm Öner, yeni yıla sayılı saatler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Mutlu seneler gençler… 2026 güzel gel lütfen" notunu ekledi.
