"Birkaç güzel kız vardı ama..."

BEHZAT Ç. YENİDEN GELİYOR!

BluTV bundan birkaç ay önce Behzat Ç. dizisi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Emrah Serbes’in “Aynı” adlı romanından uyarlanan yeni dizi hayranlarını heyecanlandırıyor.

Dizinin tanıtım videosunda küçük bir kesite yer verildi. Ancak dizinin henüz ne zaman vizyona gireceği belli değil.

KADRO AYNI

“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” ile ilgili açıklamalarda kadroda yine Erdal Beşikçioğlu, Berkan Şal, Fatih Artman, İnanç Konukçu yer alacak. Dizinin sevenleri Nejat İşleri’inde yer almasını dört gözle bekliyor.

KASIM VEYA ARALIK AYINDA BEKLENİYOR

Yapılan tahminlere göre dizinin kasım veya aralık ayında BluTv’de yayınlanacağı düşünülüyor.