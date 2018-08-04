Beijing Guoan - Shandong Luneng maçı ne zaman?

Beijing Guoan ve Shandong Luneng, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Beijing Guoan 32 puanla 1. sırada, Shandong Luneng 31 puanla 2. sırada bulunuyor. Beijing Guoan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Shandong Luneng, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beijing Guoan kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.50, Shandong Luneng sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Beijing Guoan son haftadaki Changchun YaTai müsabasında 1-2 yenildi.

Shandong Luneng ise Hebei Zhongji maçında 5-4 kazandı.

Beijing Guoan, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 14 gol yedi.

Shandong Luneng, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shandong Luneng 12 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ