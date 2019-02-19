Bekçi alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki sorular bekçi olmak isteyenler tarafından en sık araştırılan konu başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Soylu, geçtiğimiz hafta başvuruların Mart ayının ilk günlerdine yapılacağını ve alımlar 81 ilde yapılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

13 Kasım 2018 Tarihli ve 30594 Sayılı Resmî Gazete'de Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 22) ile 10 bin bekçi alımına dair kadro ihdası yapılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde bekçi alımına dair ilanı yayımlayacaktır.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.

Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.