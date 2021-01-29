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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih belli oldu! - 2021 Bekçilik sonuçları...

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yurt genelinde binlerce bekçi adayının şansını denediği sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki gözlerin çevrildiği 2021 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih belli oldu! - 2021 Bekçilik sonuçları...

Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaşımızın şansını denediği bekçilik sınav sonuçları için müjdeli haber geldi. Bekçilik sınav soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki merakla araştırılan bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklandı.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

20 Ocak 2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştırdılar.

İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 01 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

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