Bekir Pakdemirli açıklanan yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı oldu. Yeni hükümet sisteminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı ismini aldı. Merhum siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğlu olan Bekir Pakdemirli, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Tarım ve Orman Bakanı olmuş oldu. İşte Bekir Pakdemirli'nin yaşamından detaylar...

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

24 Haziran genel seçimlerinde İzmir'de AK Parti'den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Pakdemirli; BİM, Turkcell ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merhum eski başbakan yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin de oğlu. 1973 yılında İzmir'de doğan ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüten Pakdemirli; gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptı. Pakdemirli çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri bulunan Bekir Pakdemirli, evli ve üç çocuk babasıdır.

BEKİR PAKDENİRLİ: ŞAŞIRDIM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu görevin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti. Haberi dün aldığını söyleyen Pakdemirli, şaşırdığını ifade ederek, "Benim de dün haberim oldu. Böyle bir beklenti içerisinde değildim. Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum. Hem kendisine hizmet hem de millete hizmet imkanı doğdu. Cana başla bölgemize, İzmir'imize ve Türkiye'mize hizmet için çalışacağız" dedi.