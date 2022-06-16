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Ev teknolojileri markası Beko, Avrupa’da düzenlediği “Hack the Normal-Sustainability” hackathonu ile iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanındaki yaratıcı çözümleri ödüllendirdi.

Avrupa'nın dört bir yanından girişimcilere kapılarını açan etkinliğe, 70 ülkeden 500’ün üzerinde kişi katıldı. Katılımcıların üç gün boyunca günümüzün en önemli çevresel sorunlarına çözümler sundukları projelerini anlattığı yarışma sonucunda, Döngüsel Ekonomi, İklim Değişikliği ve Su Yönetimi olmak üzere üç kategoride başarılı olan ekiplere ödül verildi.

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, hackathona ilişkin olarak, "51 erken aşama start-up ile 700’ün üzerinde başvuru alarak 70’ten fazla ülkeden 94 ekibi aynı amaç için bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Günümüz çevresel sorunlarıyla mücadele etmenin en etkin yolunun iş birliği ve yenilik üretmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu etkinlik bu yolda atılmış büyük bir adım" dedi.

Üç gün süren hackathon etkinliğine sektörün önde gelen isimleri, girişimciler ve akademisyenlerin yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi kurumlardan kanaat önderleri da katılarak bilgi ve öngörülerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Beko, Avrupa’nın en büyük girişim hızlandırıcılarından biri olan Startup Wise Guys ile birlikte, projelerin ticarileştirilmesi için yarışmanın ve BEKO Özel Ödülü’nün kazananlarını projelerini geliştirmeleri için destekleyecek. Ayrıca 50 bin Euro’luk ödül havuzundan da yararlanacak olan yarışmanın kazananları ise Salubata, TEAM 52 ve Koalalar oldu.