Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Sabrina Jansz, sorununun arkasındaki nedeni öğrenince şoke oldu.

7 News'ın haberine göre; 32 yaşındaki spor habercisi Jansz, sırt ağrısını ağır kameraları kaldırmaya bağlıyordu. Ayrıca çok fazla seyahat ettiği için sürekli yollarda oluyor ve farklı yataklarda uyuyordu. Bu faktörlerin de sırt ağrısı yapacağını düşünüyordu. Son zamanlarda da karnında şişlik sorunu yaşıyordu. Bu şikayetler üzerinde doktora gittiğinde duydukları onu şaşkına çevirdi. Çünkü basit nedenlere bağladığı şikayetin arkasından kanser çıkmıştı.

YENGEÇ AVLAMAYA GİTTİ, HAYATI KABUSA DÖNDÜ!

"HAYATIMDA HİÇ SİGARA İÇMEDİM"

Akciğer kanseri tanısı konulan Jansz, “Hayatımda hiç sigara içmedim, bu yüzden bu kansere yakalanmam için bir neden yoktu" dedi.

Bir yıl boyunca ilaç tedavisi gören Jansz'ın kanseri, omurga ve beynine de yayıldı.

Jansz, deneysel bir ilaç kullanmaya başladı. Böylece beynindeki ve omurgasındaki kanser hücrelerinden kurtulacaktı.

Bu ilacı kullanırken birçok yan etkiye maruz kaldığını söyleyen Jansz, "20 kilo aldım, yüksek kolesterol hastasıyım. Ayrıca ellerimde ve ayaklarımde şişliğe neden oldu" dedi. Ancak Jansz'a göre kanser hücreleri küçüldü.

ONUN HAYATI HERKESİNKİNDEN DAHA ZOR! İŞTE SON HALİ...

BEYNİNDE 6 TÜMÖR VARDI, DENEYSEL İLAÇLA BİRE İNDİ

Sabrina Jansz, “Başlangıçta beynimde altı tümör vardı, ama şimdi sadece bir tane var ve üç milimetre. Radyasyon tedavisi görüyorum. Bu da kanser hücrelerini azaltıyor" diye konuştu.

Üç yıldan uzun bir süredir bu ölümcül hastalıkla savaşmasına rağmen Jansz, hep iyimser kaldığını söyledi.

Jansz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu aşamada umutsuzluğa giren insanlarla tanıştım. 'Neden ben?' diye soruyorlar. Her zaman bir umut vardır. Sadece kendini akışa bırakmalısın. Yeni tedaviler ve ilaçlar var. Umutsuzluğa düşmeyin" dedi.