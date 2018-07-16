ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir adam yengeç avlamaya gitti, ölümden döndü. 60 yaşındaki Angel Perez, ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona maruz kaldı.

CNN International'ın haberine göre; Perez, 2 Temmuz'da Maurice Nehri'ne yengeç avlamaya gitti. Ertesi gün, şişmiş bacağında ağrı hissetmeye başladı. Acil servise giderek, antibiyotik aldı. Ancak belirtiler gitgide daha da kötüleşmeye başladı.

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Bacaklarında birden yaralar oluştu ve halüsinasyon görmeye başladı. caklarında yaralar geliştirdi ve halüsinasyon başladı ve böbrekleri çalışmamaya başladı.

Uzmanlar, Perez'de et yiyen bakyeri tespit etti. Vibrio vulnificus türü bir bakteri tespit edilen adam ölümden döndü.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu bakterilerin ülke çapında yılda yaklaşık 205 enfeksiyona neden olduğunu tahmin ediyor. Ajansa göre de bazı vakalarda kollar veya bacaklar kesilebiliyor ve vakaların yüzde 15 ila yüzde 30'u hayatını kaybedebiliyor.

Perez'in kızı Dilena Perez-Dilan, babasının bacağının kahverengi ve siyahımsı bir renge dönüştüğünü söyledi. Enfeksiyonun hem kollara hem de bacaklara yayıldığını kaydeden Perez-Dilan, "Seçimin hayattan veya uzuvdan yana olduğunu birçok kez duymuştum" diye konuştu.