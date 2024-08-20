Belarus: NATO birlikleri Ukrayna'ya girerse, Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO birliklerinin Ukrayna'ya girmesi durumunda Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayacağını belirterek, "Bu durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacak, anında korkunç seviyede tepki verilecek." dedi.

Lukaşenko, Rus devlet televizyonu "Rossiya" kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Daha önce Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğine dikkati çeken Lukaşenko, bunun defalarca gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna'dan gelebilecek tehditlere karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırına mayın ve asker yerleştirdiklerini belirtti.

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Lukaşenko, NATO'nun Ukrayna'ya birlik göndermesi ihtimalini değerlendirerek, "Eğer onlar (Batılılar) NATO birliklerini sokarsa, Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak. Çünkü bu durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacak, anında korkunç seviyede tepki verilecek." diye konuştu.

Durumun gerginleşmesini istemediklerini belirten Lukaşenko, "NATO ile savaşı istemiyoruz. Ancak bunu yaparlarsa başka bir çaremiz kalmaz. Kırmızı çizgi kalmaz. Tek bir çizgimiz var, bu da devlet sınırıdır. Sınıra bastıkları anda yanıt verilecek." dedi.

"MÜZAKERE MASASINA OTURULMASI GEREKİYOR"

Lukaşenko, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girdiğine dikkati çekerek, "Ukrayna, durumu gerginleştiriyor. Böyle devam ederse, bu gerginlik Ukrayna'nın yok edilmesiyle sonuçlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.