Şoygu'nun görüntüleri gündem oldu 0:00 / 0:00

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Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ülkenin başkenti Minsk’te bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Lukaşenko ile başta ekonomi olmak üzere iki ülke arasında yürütülen işbirliğinin genel bir değerlendirmesini yapmak istediklerini söyledi.

Görüşmede bulunanlar arasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da vardı.

Şoygu'nun Belarus Başkanlık Sarayı'nın koridorunda yürürken sağ elini cebine saklayıp, hafif aksayarak yürüdüğü görüntüler dikkat çekti.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 19, 2022

Bir gün önce Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren ve birlikleri denetleyen Şoygu'nun 24 saat içerisinde nasıl bu hale geldiği ise basında merak konusu oldu.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

* Haberin görselleri Twitter'daki video görüntüsünden ve Associated Press'ten servis edilmiştir.