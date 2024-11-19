Belaruslu dağcılar Aladağlar'da kayboldu!
Niğde'de bulunan Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin havadan da arama çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe başladı.
HAVADAN DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Fotoğraf: İHA