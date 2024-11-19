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        Haberler Gündem Güncel Belaruslu dağcılar Aladağlar'da kayboldu! | Son dakika haberleri

        Belaruslu dağcılar Aladağlar'da kayboldu!

        Niğde'de bulunan Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin havadan da arama çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:32
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        Belaruslu dağcılar Aladağlar'da kayboldu!
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        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe başladı.

        HAVADAN DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

        Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.

        Fotoğraf: İHA

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        #Niğde
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