Belaruslu dağcılar Aladağlar'da kayboldu!

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe başladı.

HAVADAN DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.