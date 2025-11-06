Belçika'da askeri üs yakınlarında şüpheli cihaz faaliyeti

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu kuruluşu RTBF'nin haberine göre, şüpheli cihaz faaliyeti yerel saatle 18.05 civarında tespit edildi.

Leuven Polisi Sözcüsü Marc Vranckx, "Birçok ihbar aldık ve devriyelerimiz, bazı ışıklar fark etti ancak ne onlar ne de federal polis helikopteri görsel temas kurabildi. Helikopter olay yerine ulaştığında ise söz konusu cisim Namur kentine doğru kaybolmuştu." bilgisini verdi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin Leuven kentine bağlı Heverlee semtindeki askeri üs yakınlarında ışık hareketi tespit ettiğini aktaran Vranckx, şüpheli cihazın ne olduğunu belirleyemediklerini kaydetti.

BELÇİKA'DA DRON HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

REKLAM

Belçika'da ilk olarak Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dron, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edilmişti.