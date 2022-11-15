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Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

Belçika basını, Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in son durumuna dair flaş bir analiz kaleme aldı.

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  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

    Galatasaray'ın son lig maçında Başakşehir'e 7 atması ve Belçikalı Mertens'in performansı, ülkesinde dikkat çekiyor.
  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

    Dünya Kupası öncesi Mertens'in Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında ortaya koyduğu performansın bir 'Çıkış' işareti olduğunu belirten Belçika basını, oyuncunun Katar'da bu yükselişi devam ettirmesinin beklendiğini vurguladı. 
  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

    Standaart.be'den Alexander Van Caeneghem'in Mertens ve Galatasaray'a ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi: 
  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

    "Dries Mertens, Belçika'nın Dünya Kupası'na çağrılan oyuncuları arasında en ilginç isimdir. Dramatik bir sezon başlangıcının ardından ligde zirve yarışına geri dönen G.Saray'da onun da yaptığı çıkış dikkat çekiyor.

     
  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

    OLUMLU TABLOYA KATKISI VAR

    Galatasaray üst üste son 3 maçını kazanırken Mertens'in de yükselen formu dikkat çekiyor. Özellikle Başakşehir'e karşı 7-0'la kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden biri alınırken, Mertens 5'inci golü attı." 
  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

    "Türkiye ekonomisindeki sıkıntılara rağmen Galatasaray sezon başında yaptığı önemli transferlerle yeniden geçen sezonki başarısızlığı unutturup, Avrupa yarışına geri dönmek istiyor. Bu tabloda Mertens'in de katkısı var." 
  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

    "İstatistikleri henüz etkileyici değil ancak zor bir başlangıçtan sonra olumluya dönüş var. Dünya Kupası yaklaşıyor ve Mertens'in böyle bir zamanda form tutması Belçika için de şans." 

     
  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

    "Mertens'in yükselen grafiği ile Galatasaray arasında da bir korelasyon var. Spor Toto Süper Lig'in başlangıcından beri 64 şampiyonluğun 22'sini alan Galatasaray için böyle bir yükseliş gerekliydi."
  • Belçika'da Mertens analizi: Onun zamanı geliyor!

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