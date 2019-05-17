Belçika'da şampiyon Genk!

Belçika 1. Lig A Şampiyonluk Grubu'nda 9. maçlar bugün oynanırken lider Genk bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Anderlecht deplasmanında 1-1 berabere kalan mavi-beyazlı ekip, takipçisi Club Brugge'ün Standard Liege'e deplasmanda 2-0 mağlup olmasının ardından mutlu sona ulaştı. Son olarak 2010-2011 sezonunda şampiyonluk ipini en önde göğüsleyen Genk, tarihinde 3. kez Belçika'nın en büyüğü oldu.

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