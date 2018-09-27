Belçika Hükümeti geçtiğimiz 1 Haziran tarihinden itibaren ülkede görev yapan ve AB zirvelerini takip eden gazetecilerinden güvenlik kontrolünü gerekçesi ile talep ettiği 50 Euro’luk ödemeyi iptal ettiğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre, Belçikalı ve Avrupalı gazetecilerin oluşturdukları dernekler arasında bir süre protesto edilen kararın Belçika Ulusal Güvenlik Otoritesi (NVO) tarafından iptal edildiği öğrenildi. NVO tarafından yapılan açıklamada AB zirvelerinde gazetecilere yönelik erişim rozetlerinin 2019'dan bir yıl süreyle geçerli olacağı ve Belçika’daki gazetecilerden ‘güvenlik kontrolü’ gerekçesiyle istenilen 50 Euro’luk ödemelerinin talep edilmeyeceği belirtti.

AB konseyi 50 Euro’luk ödemenin gerekçesi olarak ise tüm güvenlik kontrollerinin maliyetinin işveren tarafından karşılanmasını öngören 1 Haziran 2018 tarihli kararı göstermişti. AB liderleri başkent Brüksel'de her yıl resmi olarak 4 kez zirvede bir araya geliyor. Zirveleri, Belçika'da bulunan binden fazla gazeteci takip ediyor.

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