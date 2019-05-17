Brüksel Temyiz Mahkemesi, eski Kral İkinci Albert'i, mahkemenin DNA testi yaptırması gerektiği yönündeki kararını yerine getirmediği her gün için 5 bin euro ceza ödemeye mahkum etti.

Brüksel İstinaf Mahkemesi geçen yıl kasım ayında, Boel'in iddiaları üzerine açtığı davada eski Kral İkinci Albert'in 3 ay içinde DNA testi yaptırmak zorunda olduğu kararına varmıştı.

Kral İkinci Albert karara itiraz etmiş, mahkeme tarafından talep edilen DNA testini yaptırmamıştı.

DOKUNULMAZLIĞI BULUNMUYOR

Tahtını 2013'te oğlu Philippe'e bırakan 84 yaşındaki İkinci Albert, 51 yaşındaki sanatçı Boel'in kızı olmadığını savunuyor. Boel ise yaklaşık 10 yıldır kralın babası olduğunu kanıtlamak için çeşitli davalar açıyor.

Resmi görevi olmayan eski Kral Albert'in mahkeme kararları karşısında dokunulmazlığı bulunmuyor.

Belçika'da yoğun olarak tartışılan konu, İkinci Albert'in eşi Kraliçe Paola'nın 1999'da yazdığı kitapta eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğunu iddia etmesiyle gündeme gelmişti.