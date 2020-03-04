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Çıplak pozlar veren Belçikalı manken hakkında yakalama kararı çıktı

Ayasofya Müzesi'nde ve Kapadokya’da verdiği çıplak pozların ardından hakkında soruşturma başlatılan Belçikalı manken Marisa Papen ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Papen hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Çıplak poz verdi
Serdar Kulaksız

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, manken Marisa Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen hakkında Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar savcılığa şikayette bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marisa Papen hakkında “Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Papen hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

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