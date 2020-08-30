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Geçtiğimiz günlerde 'Dade Müslime' diye seslendiği anneannesini kaybeden Belçim Bilgin, acısını Instagram hesabından duyurmuştu. Bilgin, önceki gün bir paylaşımda daha bulunarak yaşam ve ölümle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

37 yaşındaki oyuncu, kendisine baş sağlığı dileklerini ileten takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti:

Yaşam ve ölüm, hayatı daha anlamlı kılan şey bir gün son bulacak olması... Form değiştiriyor, bir fikir, sevgi, enerjiye dönüşüyoruz. Aslında cevabını ölümlü kimsenin bilemediği en gizemli soru ama bildiğimiz bir şey var! Elimizdeki en değerli şey, şu an ve sevdiklerimiz yanımızdayken sevgimizi paylaşmak, emek vermek hesapsızca… Acımı paylaşmak için gönderdiğiniz tüm mesajlar için teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderiyorum her birinize.