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Tunceli Belediyesi halk meclisi tarafından yapılan dayanışma çağrısı ile birlikte kadınlar kaldırım taşı döşemek için kolları sıvadı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da kadınlarla birlikte çalıştı.

Caner Aktan'ın haberine göre, Tunceli Belediyesi bünyesinde oluşturulan halk meclisi, kolektif çalışmayı öne çıkarmak için kentte yaşayan vatandaşlara dayanışma çağrısı yaptı. Yapılan çağrıyla birlikte belediye çalışmalarının halka yayılması ve her bir bireyin belediye çalışmalarının bir öznesi olması amaçlandı. Bu kapsamda çağrıya kulak veren kadınlar kolları sıvadı. Tunceli merkezde bulunan Demiroluk Caddesi'ne kaldırım taşları çok sayıda kadının katılımıyla döşendi.

'HALKA BİRLİKTE YAPMANIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Habertürk'e konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 'Biz artık halkla birlikte karar alıp, halkla birlikte bu işleri yapmaya başladık. Bütçemiz yok, ihale yapamıyoruz ama bunu halkla birlikte yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam yaptığımız görüşmelerinden ardından küçük bir çağrı yaptık ve bugün 100’e yakın insan buradaki yolu yapmak için geldi. Halk, emeğine sahip çıkıyor. Bu anlamda paramız olmasa da biz halkımızla birlikte bu işleri yapacağız" dedi.

'KADINLAR HER İŞİ YAPACAK GÜÇTEDİR'

Çalışmaya katılan Songül Turan ise, "Biz kadınlar olarak bugün belediyemize katkıda bulunmak için destek verdik. Sadece kadın olarak evde bulunmak gerekmiyormuş. Biz her işi yapacak güçteyiz. Bizler de kadın olarak el ele vererek parke taşlarını döşedik. Evdeki bütün kadınları buraya bekliyoruz. Ben şahsen hiç yorulmadım. Kolektif bir iş olduğu için insanlar daha arzulu oluyor. Kadınlarla birlikte taş taşıdık, taş döşedik. Çok güzel bir deneyimdi" şeklinde konuştu.