Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa yaklaşık 170 yetişkin ağacın tamamen vahşi yöntemlerle katledildiğini belirtti.

Argunağa: “Şimdi biz Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak dün Yaşar Kemal Kent Ormanı’nda ağaçlara müdahale haberi alır almaz kendim olay yerine gittim. Maalesef olay yerine ulaştığımızda olan olmuş demir yolu kenarındaki 170 civarında yetişkin ağaç tamamen vahşi yöntemlerle, kepçelerle tarumar edilmişti. Yapılacak bir şey yoktu. Oradaki kamuoyuna duyuru yaptık. Tepkilerimizi ifade ettik. Bu alan uzun süredir gündemde olan bir şeydi. Çamlıtepe mahalle sakinleri söz konusu yerde kendilerine bir yol yapılmasını talep ediyorlardı. Muhtarlar, mahalle sakinleri baskısı vardı. Belediye de emri vaki yaptı. Belediye’nin önceki yönetimi toplantı yapmıştı. İstişare yapmıştı. Batman Belediye Konferans Salonu’nda geçmiş yıllarda 2016’da toplantı yapmıştık.

‘BİZİM EN ÇOK OKSİJENE İHTİYACIMIZ VAR"

Kendileri hiçbir şekilde yaklaşık 270 ağacın gideceği hesabıyla ve taşınamayacağı hesabıyla müdahalede bulunmayacaklarını beyan etmişlerdi. Fakat bu mevcut yönetim maalesef bir gün ansızın bu müdahaleyi yaptı. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak doğaya karşı yapılan saygısızlığı kınadık, kınıyoruz. Bir müdahale yapılmıştır fakat ne yazık ki doğaya yönelik bu tutuma Batman Çevre Gönüllüleri Derneği dışında hiçbir sivil toplum örgütü tepki göstermemiştir. Ancak zaten emri vaki yapılmıştı. Yönetim kim olursa olsun; kayyum olur, başka yönetimler olur, x partisi olur bizim için fark etmiyor biz doğayı savunuyoruz. Doğayı, ağacı, yeşili savunuruz. Batman’ın yollara da ihtiyacı vardır. Ancak bizim en çok oksijene ihtiyacımız var. Bu kentin sakinleri hastalıktan kırılıyorlar. Bunun nedeni de hava kirliliğidir. Bunun nedeni yeşil dokunun yetersizliğidir. Bu yeşil dokuya müdahale edilmiştir. Belediye bunun hesabını kamuoyuna verecektir. Yarın herhalde Belediye Başkanımız bu konuda bir toplantı yapacaktır” dedi.

Ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Demir: “Yaşar Kemal parkında yürüyüş yolu, ada bazında yollar, aydınlatma, peyzaj çalışmaları ve ağaç sulama çalışmaları kapsamında yapılan hazırlıklarda birkaç ağacın zorunlu olarak sökülme işlemlerinin bilgimiz dahilinde olup buna karşın parkın bitişiğindeki parselde yaklaşık 2.500 adet ağacın Batman halkıyla beraber dikim planlaması yapılmış olup tüm detaylarıyla açıklama yapılacaktır. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.