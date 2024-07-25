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        Haberler Gündem Güncel Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi | Son dakika haberleri

        Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi

        Düzce'de meydana gelen bir kaza sonrası ilginç anlar yaşandı. Olayda Düzce Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, park halindeki otomobile çarptı. İngiltere vatandaşı olan cenaze nakil aracının sürücüsü ise polise bu ülkeden aldığı ehliyetini verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:41
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        Düzce Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, park halindeki otomobile çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan sürücü M.Y., daha önce ehliyetine el konulduğu için polise bu ülkeden aldığı ehliyetini verdi.

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        DHA'nın haberine göre ehliyetinin Türkiye'de geçersiz olduğu tespit edilen sürücüye para cezası kesildi.

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        Kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Düzce Belediyesi'nde şoför olarak çalışan M.Y. idaresindeki cenaze nakil aracı, park halindeki F.Z.’ye ait otomobile çarptı.

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        Köprünün kenarındaki otomobil, dere kenarında asılı kaldı. Hasarlı kaza sonrası bölgeye polis ekibi sevk edildi.

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        İNGİLTERE EHLİYETİ VERDİ

        Polis, araç sürücüsünden ehliyetini istedi. Daha önce karıştığı ölümlü trafik kazası sebebiyle Türkiye'den aldığı ehliyetine el konulan M.Y., polislere İngiltere'den aldığı ehliyeti verdi.

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        Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan M.Y.'nin polise verdiği ehliyetinin geçerli olmadığı tespit edildi. M.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #düzce
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