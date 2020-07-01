Belhüm Adal ne demek? sorusu gündemde merakla araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “bel hum adall” kelimesini kullanmasının ardından merak konusu oldu. İşte Belhüm Adal'ın anlamı...

BELHÜM ADAL NE DEMEKTİR?

Belhüm Adal; Yani; Güç ve kuvvetini kullanarak, masum insanların en doğal haklarını ellerinden almak ya da kullanmasına izin vermemektir. Kur'an-ı Kerim'de "hayvanlardan da aşağıda" olan bir insan grubundan bahseder. İşte o insanlara "Belhüm Adal" denmektedir.

Eğer insan fıtratından saparsa kan döker, hayvanlardan da aşağı bir zalim, kan dökücü haline döner. İşte o zaman "Belhüm Adal" olur. Oysa insanın doğuştan gelen hakları vardır. Bu haklar hiçbir şekilde başkaları tarafından gasp edilemez, engellenemez. Bugün modern ismi ile insan hakkı oldu o zamanki ismi kul hakkı idi. Bizim inancımız insan hakkına son derce titiz davranır, her insanın fıtrattan gelen haklarına saygı duyar.