Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bella Hadid ve kovboy sevgilisi Adan Banuelos ayrıldı

        Bella Hadid ile sevgilisi Adan Banuelos ayrıldı

        Bella Hadid ile iki yıl boyunca aşk yaşadığı kovboy sevgilisi Adan Banuelos'un birlikteliği sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki yıllık aşk bitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper model Bella Hadid ile kovboy sevgilisi Adan Banuelos yollarını ayırdı. 29 yaşındaki Hadid ile 36 yaşındaki Banuelos'un, iki yıldan fazla süren ilişkilerinin bittiği öğrenildi.

        Entertainment Tonight'a konuşan bir kaynak; "Bella, ayrılıktan beri pozitif kalmaya ve dikkatini başka şeylerle dağıtmaya çalışıyor. İşleriyle meşgul oluyor ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Çok ciddi bir ilişki olduğu için ayrılığın etkisini hâlâ atlatmaya çalışıyor" dedi.

        Bella Hadid ile Adan Banuelos, bir ayrılıp, bir barıştıkları çalkantılı bir ilişki yaşadı.

        REKLAM

        Bella Hadid ile Adan Banuelos, ilk olarak Ekim 2023'te öpüşürken görüntülenmiş, Şubat 2024'te ise ilişki yaşadıklarını açıklamışlardı.

        Birlikte oldukları süre boyunca ikili, sık sık binicilik etkinliklerinde birlikte görülmüştü.

        Annesi Yolanda Hadid ve onun eşinin Teksas'ta yaptırdığı eve taşınmasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Bella Hadid, bu sayede erkek arkadaşıyla tanıştığını söylemiş, o anı şöyle anlatmıştı: Üvey babamlaydım. İneklerle ilgileniyor, at sırtında geziyorduk. Yavaş yavaş daha iyi hissetmeye başlamıştım ama içsel olarak hâlâ mücadele ediyordum. İşte tam o sırada, ertesi gün erkek arkadaşımla tanıştım.

        İlk karşılaşmalarının bir at gösterisinde olduğunu belirten Bella Hadid, Adan Banuelos'u gördüğü an etkilendiğini dile söylemiş; "Onun içeri girdiğini gördüm ve sanki ferahlatıcı bir esinti gibiydi. Kovboy şapkası deniyordum. Onu görür görmez 'İşte aradığım kişi...' diye düşündüm. Hep o tarz birini istemiştim" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

        (İHA) Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 00.24te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi

        #Adan Banuelos
        #Bella Hadid
        #Ayrılık
        #ilişki
        #kovboy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!