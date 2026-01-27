Süper model Bella Hadid ile kovboy sevgilisi Adan Banuelos yollarını ayırdı. 29 yaşındaki Hadid ile 36 yaşındaki Banuelos'un, iki yıldan fazla süren ilişkilerinin bittiği öğrenildi.

Entertainment Tonight'a konuşan bir kaynak; "Bella, ayrılıktan beri pozitif kalmaya ve dikkatini başka şeylerle dağıtmaya çalışıyor. İşleriyle meşgul oluyor ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Çok ciddi bir ilişki olduğu için ayrılığın etkisini hâlâ atlatmaya çalışıyor" dedi.

Bella Hadid ile Adan Banuelos, bir ayrılıp, bir barıştıkları çalkantılı bir ilişki yaşadı.

REKLAM

Bella Hadid ile Adan Banuelos, ilk olarak Ekim 2023'te öpüşürken görüntülenmiş, Şubat 2024'te ise ilişki yaşadıklarını açıklamışlardı.

Birlikte oldukları süre boyunca ikili, sık sık binicilik etkinliklerinde birlikte görülmüştü.

Annesi Yolanda Hadid ve onun eşinin Teksas'ta yaptırdığı eve taşınmasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Bella Hadid, bu sayede erkek arkadaşıyla tanıştığını söylemiş, o anı şöyle anlatmıştı: Üvey babamlaydım. İneklerle ilgileniyor, at sırtında geziyorduk. Yavaş yavaş daha iyi hissetmeye başlamıştım ama içsel olarak hâlâ mücadele ediyordum. İşte tam o sırada, ertesi gün erkek arkadaşımla tanıştım.