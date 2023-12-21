‘Belleğin İzi' sergisi AKM'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile Anadolu Üniversitesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti ve Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezince hazırlanan ‘Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük’ sergisi, AKM Galeri’de İstanbullularla buluşuyor. 23 sanatçının Çatalhöyük üzerine kazı başkanlığının verdiği bilgileri yorumlayarak yarattığı resim, heykel, seramik, ahşap baskı, cam altı çalışması ve video enstalasyon alanlarında 40’a yakın eserden oluşan sergi, küratör Siret Uyanık ve Çatalhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan tarafından hayata geçirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özcan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sergi küratörü Siret Uyanık, Çatalhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve eserleri sergilenen sanatçıların katılımıyla 20 Aralık günü gerçekleştirilen resmi açılışta, konuklar sergiyi gezerken, eserler hakkında da sanatçılardan bilgi aldılar.

Resmi açılışın ardından, AKM Kütüphanede, uzman arkeolog Nezih Başgelen moderatörlüğünde, Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Dr. Bülent Gönültaş, Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, Dr. Coşkun Bilgi ve küratör Siret Uyanık’ın katılımıyla ‘Çatalhöyük Arkeolojisi ve Sanata Yansıması’ temalı panel gerçekleştirildi. İzleyicilerin yoğun ilgiyle karşıladığı panelde, konuşmacılar Çatalhöyük’ün ve kültürel mirasın önemine, Mustafa Kemal Atatürk’ün arkeolojiye verdiği öneme ve bu alandaki büyük katkısına vurgu yaptılar.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Türkcan “Bundan 60 sene önce Çatalhöyük ilk kazıldığında dünya tarihinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biriydi. Dünyanın en büyük kenti, ilk kenti, dünyanın ilk duvar resimleri, ilk inanç yapıları gibi dünyanın ilklerine sahip bir yer, ” dedi.

Serginin küratörü Siret Uyanık ise Çatalhöyük’ü zengin sembollere sahip bir yaşam alanı olarak yorumladı ve sembollerin o dönemin yaşam tarzıyla ilgili ilginç verilere ışık tuttuğunun altını çizdi. Çatalhöyük’ün sanatçılara ilham kaynağı olduğunu ve bugünün yorumuyla geçmişle buluşan özgün eserler ortaya koyduğunu ifade etti.

ÇATALHÖYÜK 23 SANATÇIYA İLHAM OLDU 40’A YAKIN ESER ORTAYA ÇIKTI

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, geçmişi M.Ö. 7400’e dayanan Çatalhöyük, insanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal hayata geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden ve dünya tarihi açısından büyük önem taşıyan bir neolitik dönem antik kenti. Bu tarih öncesinin simge yerleşimi başta yüzlerce soyut, figüratif kompozisyonlardan kentin kendi planına kadar örnekleri ile duvar resim sanatı, tasvir sanatıyla bugünün sanatçılarına ilham vermeye devam ediyor.

Bu anlatımları açığa çıkarmanın, onları dinleyenlerle ve izleyenlerle buluşturmanın çağımızın sorumluluğu olduğu bilinciyle yola çıkan ‘Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük’ sergisi ile Türkiye'nin zengin arkeolojik mirası çağdaş sanatla birleştirilerek, geçmişin izleri modern bir perspektifle sunuluyor.

Ayhan Yılmaz, Aykut Öz, Ayşe Sezer, Bünyamin Özgültekin, Cenk Mısırlıoğlu, Ekrem Kahraman, Elif Aydoğdu Ağatekin, Habip Aydoğdu, Halil Akdeniz, Hasan Kıran, Hasan Pekmezci, İlham Enveroğlu, Mehmet Ali Doğan, Meliha Yılmaz, Mutlu Başkaya, Mutluhan Taş, Nadire Şule Atılgan, Onur Hastürk, Rıdvan Coşkun, Ruşen Polat, Serap Ünal, Siret Uyanık ve Tuba Merdeşe’den oluşan sanatçıların, yaşadığımız coğrafyanın, Çatalhöyük'ün zengin geçmişini yorumlayarak ürettikleri eserlerden oluşan bu özel sergi ziyaretçilere benzersiz bir keşif deneyimi sunuyor.

07 Ocak 2024 Pazar gününe kadar salıdan pazara saat 10:00 ile 21:00 arasında ziyarete açık olacak serginin uluslararası platformlara da taşınması planlanıyor.