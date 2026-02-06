Ben Affleck arabada fast food alışkanlığından vazgeçmiyor

Ben Affleck, kırmızı halıda ya da herhangi bir etkinlikte fotoğrafının çekileceğini bilirken, 'cool' pozlarıyla hafızalarda yer edindi. Ancak söz konusu olan habersiz çekimlerse, ünlü oyuncunun fena halde yakalandığı anlar da hafızaların bir başka köşesinde yer edindi.

Fast food denilen hızlı tüketilen gıda alışkanlığı oldukça fazla olan oyuncu, sık sık otomobilindeyken bir şeyler yediği anlarda objektiflere yakalanıyor.

REKLAM

Dün, Los Angeles'ta yine otomobilini sürerken, ağzına bir paketten patlamış mısırları boşaltırken görüntülendi.

Bir süre önce de yine Los Angeles'ta bir hamburgercinin arabaya servis bölümünden çıkarken ve patates kızartmalarını afiyetle yerken görülmüştü.

Jennifer Lopez' ile iki yıl süren evliliği süresince şık restoranlarda yemeğe giderken görülse de fast food alışkanlığından vazgeçmeyen Affleck, yine sokakta karnını doyururken fotoğraflanmıştı.

Ben Affleck'in özellikle otomobile hizmet veren fast food dükkanlarıyla o kadar yakın ilişkisi oldu ki, bir defasında bir donut dükkanının servis bölümüne geçerek müşterilere sürpriz bile yapmıştı. Bir müşteri, kahvenin parasını ödemeye çalıştıktan sonra Affleck parayı geri vermiş ve tüm yiyecekleri ücretsiz dağıtacağını söylemişti.