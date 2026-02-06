Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ben Affleck arabada fast food alışkanlığından vazgeçmiyor

        Ben Affleck arabada fast food alışkanlığından vazgeçmiyor

        Bir eliyle otomobil kullandığı, diğer eliyle yemek yediği halleriyle sık sık objektife yansıyan Ben Affleck, yine benzer bir görüntü verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 12:17 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tehlikeli alışkanlık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ben Affleck, kırmızı halıda ya da herhangi bir etkinlikte fotoğrafının çekileceğini bilirken, 'cool' pozlarıyla hafızalarda yer edindi. Ancak söz konusu olan habersiz çekimlerse, ünlü oyuncunun fena halde yakalandığı anlar da hafızaların bir başka köşesinde yer edindi.

        Fast food denilen hızlı tüketilen gıda alışkanlığı oldukça fazla olan oyuncu, sık sık otomobilindeyken bir şeyler yediği anlarda objektiflere yakalanıyor.

        REKLAM

        Dün, Los Angeles'ta yine otomobilini sürerken, ağzına bir paketten patlamış mısırları boşaltırken görüntülendi.

        Bir süre önce de yine Los Angeles'ta bir hamburgercinin arabaya servis bölümünden çıkarken ve patates kızartmalarını afiyetle yerken görülmüştü.

        Jennifer Lopez' ile iki yıl süren evliliği süresince şık restoranlarda yemeğe giderken görülse de fast food alışkanlığından vazgeçmeyen Affleck, yine sokakta karnını doyururken fotoğraflanmıştı.

        Ben Affleck'in özellikle otomobile hizmet veren fast food dükkanlarıyla o kadar yakın ilişkisi oldu ki, bir defasında bir donut dükkanının servis bölümüne geçerek müşterilere sürpriz bile yapmıştı. Bir müşteri, kahvenin parasını ödemeye çalıştıktan sonra Affleck parayı geri vermiş ve tüm yiyecekleri ücretsiz dağıtacağını söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyüpsultan'da Cesedi Valizle Taşıyan Zanlı Yakalandı

        üpsultandaki Nurtepe Viyadüğünün altına valizle getirip bıraktığı cesede, cebine koyduğu uyuşturucu maddeyle "intihar süsü" veren şüpheli yakalandı. 

        #Ben Affleck
        #fast food
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!