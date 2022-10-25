Ben Bu Cihana Sığmazam 6. son bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister. Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır. Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.