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Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede, hangi ülkede çekildi?
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Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleri

Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleri merak ediliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in paylaştığı dizi her hafta salı akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin izleyicileri ise "Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. Ben Bu Cihana Sığmazam çekildiği ülke ve şehirler...

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede, hangi ülkede çekildi?

ATV'nin yeni aksiyon ve dram türündeki dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu senaryosunu ise Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı dizinin çekim mekanları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi Özbekistan çekimleri Semerkant ve Buhara kentinde gerçekleştirilirken Türkiye çekimleri ise İstanbul'da yapıldı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.

Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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