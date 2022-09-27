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Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her hafta salı akşamı 20:00'da ekranlara geliyor. İşte yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, Güzel Adamlar Media imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları ve karakterleri...

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  • Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler, isimleri ne? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu karakterleri

    Yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan'ın üstlendiği Ben Bu cihana Sığmazam dizisinin senaryosunu ise Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. İlk bölümüyle 20 Eylül Salı akşamı yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları dizi severlerin gündeminde. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosu ve konusu...
  • Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler, isimleri ne? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu karakterleri

    BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM OYUNCULARI KİMLER?

    Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), 
  • Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler, isimleri ne? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu karakterleri

    Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam).
  • Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler, isimleri ne? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu karakterleri

    BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM KONUSU NEDİR?

    Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.
  • Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler, isimleri ne? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu karakterleri

    Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. 
  • Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler, isimleri ne? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu karakterleri

    Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
  • Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler, isimleri ne? ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu karakterleri

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

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