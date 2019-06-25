Başrollerini Jack Nicholson ve Helen Hunt'un üstlendiği Amerikan yapımı film 1997 yılında çıktığında gişe rekorları kırmıştı. Hayranları tarafından Nicholson ve filmin konusu hakkında bilgiler ediniyor İşte Benden Bu Kadar Filmi'nin konusu ve oyuncuları
BENDEN BU KADAR FİLMİ
|Benden Bu Kadar
|As Good as It Gets
"Benden Bu Kadar" (As Good as It Gets) filminin sinema afişi
|Yönetmen
|James L. Brooks
|Yapımcı
|Laura Ziskin
|Senarist
|Mark Andrusbr>Mark Andrus (hikaye)
|Oyuncular
|Jack Nicholson
Helen Hunt
Greg Kinnear
Cuba Gooding, Jr.
Shirley Knight
Skeet Ulrich
|Müzik
|Hans Zimmer
|Görüntü yönetmeni
|John Bailey
|Kurgu
|Richard Marks
|Dağıtıcı
|TriStar Pictures
|Cinsi
|Sinema filmi
|Türü
|Komedi
|Renk
|Renkli
|Yapım yılı
|1997, ABD
|Çıkış tarih(ler)i
|25 Aralık 1997, ABD
|Süre
|139 dakika
|Dil
|İngilizce
As Good as It Gets, Jack Nicholson'ın En İyi Erkek Oyuncu Helen Hunt'ın En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nı kazandığı 1997 yapımı Amerikalı filmi. Film yoğun olarak yazar olan Melvin Udall (Jack Nicholson) ile garson Carol Connelly (Helen Hunt)'in arasında geçmektedir.
BENDEN BU KADAR FİLMİ KONUSU
Melvin Udall ırkçı, homofobik, antisemitik, bencil, obsesif kompulsif bozukluğu olan ve insanları sevmeyen New York'lu çok ünlü ve zengin bir aşk romanı yazarıdır. Etrafında onu seven kimse olmamasına rağmen okurları ona hayrandır. Melvin her sabah kahvaltısını aynı restoranda ve aynı masada yapmakta ve servisi de aynı garsonun (Carol) yapmasını istemektedir. Carol hasta bir çocuğu olan ve varoşlarda yaşayan orta halli ve dul bir kadındır. Hayatını sürekli takıntıları ile yöneten ve hiçbir değişikliğe açık olmayan Melvin'in hayatı önce eşcinsel ressam komşusunun (Simon) evinde gasp edilmesiyle ve daha sonra da servisini yapan garson kadının çocuğunun hastalanıp da restorana gelememesi ile altüst olur. Film bu üç farklı tipin Baltimore'a yaptıkları mecburi seyahat ve yakınlaşmaları üzerine kurulur.
OYUNCULAR
- Jack Nicholson - Melvin Udall - Yazar
- Helen Hunt - Carol Connelly - Garson
- Greg Kinnear - Simon Bishop - Melvin'in eşcinsel ressam komşusu
- Cuba Gooding Jr. - Frank Sachs - Sanat uzmanı ve Simon'ın arkadaşı
- Shirley Knight - Beverly Connelly - Carol'ın annesi
- Skeet Ulrich - Vincent Lopiano
- Yeardley Smith - Jackie Simpson - Simon'ın asistanı
- Lupe Ontiveros - Nora Manning - Simon'ın hizmetlisi
- Harold Ramis - Dr. Norman Bettes
- Lisa Edelstein - Restorandaki Yahudi kadın
- Peter Jacobson - Restorandaki Yahudi erkek
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