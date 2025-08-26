Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, rövanş müsabakasında Benfica karşısında avantajlı skoru elde edip Devler Ligi biletini kapmak istiyor. Estádio da Luz'da oynanacak mücadele öncesinde, Benfica - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Benfica - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, hatırlanacağı gibi son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı. Fenerbahçe, Benfica ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kalırken, Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte detaylar...
BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe rövanş maçında her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.
Berabere bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek.
Rakibine mağlup olması durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert-Skriniar-Oosterwolde, Semedo-Fred-Amrabat-Brown, Szymanski-Duran ve En Nesyri.
BENFICA İLE 8. RESMİ MAÇ
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
KAZANIRSA 16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ'NDE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.
Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.