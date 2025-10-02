Bengisu Apak: Bir eve bir oyuncu yeter

Habertürk'ten Onur Aydın’ın haberine göre, 2018 yılında Sarp Apak ile evlenen Bengisu Apak, önceki gün AVM’de objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Apak, "Çalışmaya devam ediyorum, bir şey yok ama bende." dedi.

Yeni projeleri hakkında da konuşan Bengisu Apak, "Bir şeyler yazıyorum, ağırlıklı olarak komedi. Bir tane de dram var. Ama bir eve bir oyuncu yeter. Çok da büyük konuşmayalım ama." ifadelerini kullandı.