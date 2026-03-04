Canlı
        Bengisu Avcı, Finlandiya'da dünya rekoru kırdı!

        Bengisu Avcı, Finlandiya'da dünya rekoru kırdı!

        Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 17:22
        Bengisu Avcı, Finlandiya'da dünya rekoru kırdı!

        Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Finlandiya'da düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonasında 200 metre kurbağalamada 3,07,83'lük dereceyle 30-39 yaş arasında dünya rekoru kırdı.

        Uluslararası Kış Yüzme Birliğinin Finlandiya'nın Oulu kentinde 2-8 Mart tarihleri arasında düzenlediği ve 50 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katıldığı şampiyonada Avcı, 200 metre kurbağalamada 3,07,83'lük dereceyle 30-39 yaş dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

        Avcı, 100 metre kurbağalamada ise 1,29,17'lik derecesiyle dünya ikinciliği elde etti.

        Konuyla ilgili olarak sporcunun iletişim ofisinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, Türkiye'nin buz yüzmede kısa sürede çok iyi noktaya geldiğini belirtti. Finlandiya'da tarihi bir dönem yaşadıklarını aktaran Avcı'nın, şunları kaydettiği belirtildi:

        "Buz yüzmeye daha önce sadece 1-2 bireysel sporcu katılırken ilk kez 11 sporcuyla gelip madalya almak harika bir duygu. Burada 17 yaşında yüzücümüz de var 68 yaşında sporcumuz da. İnanılmaz bir şey başarıyoruz. Daha dün buz yüzme kampına katılan ve eğitimler alan sporcularımız, bugün dünyanın en büyük organizasyonunda madalya kazanıyor. Mutluluğumuzu tarif edecek kelime bulamıyorum. Türkiye, buz yüzmede çok daha iyi noktalara gelecek, birçok sporcumuz daha uluslararası klasmanda madalyalar kazanacak."

        Şampiyonada Bengisu Avcı'nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu, erkeklerde Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda mücadele ediyor.

