Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Yüzme Bengisu Avcı: Türkiye'de bunu başaran ilk sporcu oldum - Diğer Haberleri

        Bengisu Avcı: Türkiye'de bunu başaran ilk sporcu oldum

        Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni bitiren ilk Türk sporcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'de bunu başaran ilk sporcu oldum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk olan Bengisu Avcı, soruları yanıtladı.

        Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlamanın kolay olmadığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Okyanus Yedilisi benim için çok büyük bir meydan okumaydı. 7 farklı okyanusu geçebilmek, insanüstü bir şeydi. Tamamladığım bu parkuru çok rahat anlattığımı söylediler ama onun arkasında 7 yıllık bir emek var. Bunu başarmak 7 yıl sürdü. Bu başarım, başka sporculara da ilham oldu. Türkiye'de bunu başaran ilk sporcu oldum. Dünyada da bunu başaran sadece 40 kişi var. Bu parkuru tamamlamak aslında çok az sayıda yüzücünün başarabildiği bir şey. Bence bu başarı ileride daha fazla duyulacak. İnsanlar, ileride bu başarının farkına daha fazla varacak." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bengisu Avcı, 16-18 Ocak'ta İtalya'da düzenlenen IISSA Buz Yüzme Şampiyonası'nda buzullardaki erimeye dikkati çekmek için yarıştığını belirterek, "Aslında ben her geçişimi bir şeye dikkati çekmek için yapıyorum. Çünkü fiziksel performanstan ziyade doğa sporuyla uğraşıyorum. Buzulları korumamız lazım. Yoksa buzda yüzme branşında mücadele edemeyiz. Gittiğimiz parkur çok güzeldi. İtalya'da buzlu bir gölün içinde yarıştık. Orada bir mil yüzmeyi denedim. Başarılı da oldum. Yani insanın da sınırları yok. Bence vücudumuzu her şey için eğitebiliyoruz. Eskiden 16-17 derece bana soğuk gelirken, bugün 0 derecede 200-400 metrelik yarışlar yapıyorum." şeklinde konuştu.

        "ÖZELLİKLE SON 10 YILDA BİR İVME KAZANDIK"

        Yüzmede ultra maraton branşının Türkiye'de yeni olduğunu belirten Bengisu Avcı, "Türkiye'de ilk açık su sporcuları 2010 yılında başladı. 2010'dan bugüne, 15 yılda ilk defa milli sporcular çıkarabildik. Olimpiyatlara sporcu gönderdik. Özellikle son 10 yılda bir ivme kazandık. Türkiye Yüzme Federasyonu da bu konuda yardımcı oluyor. Şu an buzda yüzmeye de girmeyi düşünüyorlar. Yeni olanı takip etmek gerekiyor. Sporcular da yeni branşları denemeye odaklılar. Türkiye'de üç tarafımız denizlerle çevrili. Bence bu branşın önü açık." şeklinde görüş belirtti.

        Bengisu, bu branştaki hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

        "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yapacağı Open Masters Games'te 6-14 Şubat tarihlerinde ülkemi temsil ediyor olacağım. Buzda bir mil yüzmeyi tamamlamıştım. Daha sonra Türkiye'de de bir buz mili yapma hedefim var. Yani 1609 metre buzda yüzeceğim. Doğu tarafında belki göllerde yüzebilirim. Ülkemizde bu branşın gelişmesini istiyorum. Mart ayında da mücadele edeceğim şampiyonalar var. Finlandiya'da olacağız. Takipçilerimiz, desteklerini hiç esirgemiyorlar. Biz de bu sayede motive oluyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 4 Şubat 2026 (ABD-İran Gerilimi Nasıl Sonuçlanır?)

        ABD-İran savaşı an meselesi mi? ABD-İran savaşının ilk kıvılcımı mı? İran Türkiye yerine Umman mı dedi? İran Umman'dan ne umuyor? İran zaman mı kazanıyor? Savaş mı diplomasi mi? ABD-İran masası kurulmadan çöktü mü? ABD-İran müzakereleri olacak mı? ABD-İran gerilimi nasıl sonuçlanır? Füzelerin ateşle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ