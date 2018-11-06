Bengü: Anne olmak için tedaviye ihtiyacım yok

Bengü, önceki akşam bir alışveriş merkezinde konser verdi. Anne olmak için tedavi gördüğü yönünde haberler çıkan Bengü, “Anne olmak istediğim doğru ama bunun için tedavi gördüğüm yanlış. Tedavi gerektiren bir durum yok, gayet sağlıklıyım” dedi